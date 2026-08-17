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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, park ve bahçelerde vatandaşları dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında ilçedeki park ve bahçelerde vatandaşlarla bir araya gelindi.

Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin etkin ve doğru kullanımı, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ile genel güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde toplam 76 vatandaşa ulaşılırken, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda ilgili birimlere vakit kaybetmeden bilgi vermeleri istendi.