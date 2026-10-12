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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir dairede çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi. Evde mahsur kalan kedi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Yenidoğan Mahallesi Yeni TOKİ konutlarındaki DK1 Blok’un üçüncü katında bulunan dairede çıktı. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dairede bulunan anne ve oğlu, evden çıkarken dumandan etkilendi. Ekipler, içeride mahsur kalan kediyi de kurtararak solunum cihazıyla temiz hava verilmesini sağladı.