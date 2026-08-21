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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 14.488,54 puana çıktı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 91,99 puan yükseldi. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi ise 88,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,92 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 4,70 ile bilişim oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA TAHVİL GÜNDEMİ

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel olarak pozitif hareket ediyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün ikinci yarısında ABD'de tüketici güven endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.400 ve 14.300 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.