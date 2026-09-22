İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
5 ŞÜPHELİNİN EMNİYET İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.