Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiasıyla eski AK Parti Milletvekili, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlarda doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe neden olacak nitelikte içeriklerin bulunduğu yönünde tespitler olduğundan bahsedildi.

‘BEN YAPISAL BİR DEĞİŞİKLİĞİ, POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNİ KASTEDİYORUM’

Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, İbrahim Mustafa Turhan, hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turhan, yaptığı paylaşımın kast edilenin ötesine taşındığını savunarak, “Ben yapısal bir değişikliği, politika değişikliğini kastediyorum. Kastım herhangi bir ismin, konumun, görevin değişmesi değil, yapısal, hatta sistemik bir değişim. Devlet yetkililerinin de yakın zamanda işaretlerini verdiği bir değişim. Haydi Mecelle diliyle söyleyelim; “Ezmanın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz” sözlerini sarf etti.

TURHAN NE DEMİŞTİ?

Borsa İstanbul'da yüzde 6'yı aşan değer kaybıyla ilgili olarak Turhan, sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Borsamızda, sermaye piyasasında temel ve yapısal bir risk olduğunu düşünmüyorum. Türkiye ekonomisi güçlü, halka açık şirketlerin tamamını etkileyecek bir risk söz konusu değil. Özellikle de iş modellerinde kârlılık ve serbest nakit akışı sorunu olmayan şirketler çok iyi durumda. Hatta birçoğu değerinin altında fiyatlanıyor. Döviz kuruna ilişkin açık ve yakın bir tehdit söz konusu değil. Kamunun finansal sürdürülebilirliği de gayet sağlam.

Sakin olmak lazım...

Bu gibi durumlarda panikle hareket edenler en büyük zararı kendilerine verir. Aynı zamanda piyasanın bozulmasına ve sorunun gerçekte olduğundan daha büyük görünmesine neden olabilir.

Türkiye ekonomisine, sermaye piyasamızın kurumsal altyapısına güvenin.