Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve mağdurların haklarının takipçisi olunacağını belirtti.

KATILIMEVİM, DESTEK HOLDİNG VE HEDEF HOLDİNG PAYLARI İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

Bugünkü operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 44 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Bir şüphelinin yurt dışında bulunduğunun belirlenmesi üzerine yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

SORUŞTURMANIN BOYUTU İNCELENİYOR

Soruşturmanın mali boyutunun da bütün yönleriyle incelendiği aktarıldı. Bu kapsamda suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin etkin şekilde alındığı belirtildi.

Akın Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen herkesin adalet önünde hesap vereceğini belirterek, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar takip edileceğini ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için gerekli tüm hukuki tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.

Akın Gürlek'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: