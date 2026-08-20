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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,81 puan ve yüzde 0,57 azalarak 14.377,17 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 84 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Bu süreçte bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en fazla yükselen yüzde 4,59 ile spor olurken, en çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 4,12 ile bilişim oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının ardından tahvil piyasasındaki satış baskısının azalmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

BIST 100 İÇİN KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puan destek, 14.500 ve 14.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.