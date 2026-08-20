Çin anakarasında borsaya kotasyon olan ilk safkan insansı robot üreticisi unvanını elde eden Unitree, 150,8 yuan seviyesindeki halka arz fiyatının ardından gün içinde 1.100 yuan seviyesine kadar tırmandı ve günü yüzde 500'ün üzerinde devasa bir primle kapattı. Çinli teknoloji devi Tencent'in yanı sıra yapay zekâ şirketi DeepSeek de halka arza 140,8 milyon yuan yatırımla katılarak şirketin stratejik ortakları arasında yerini aldı.

USAIN BOLT'U GERİDE BIRAKAN "SUPERMAN" ROBOTU TANIŞTIRILDI

Unitree, borsadaki tarihi açılışından sadece iki gün önce en yeni insansı robot modeli "Superman"i kamuoyuna sergiledi. Geliştirilen bu yeni robot; bulunduğu yerden 2 metre yükseğe sıçrama yapabilmesinin yanı sıra saniyede 12,66 metre (45,6 km/s) hıza ulaşabiliyor. Bu değer, Usain Bolt'un 2009 yılında 100 metre rekorunda ulaştığı 12,42 m/s'lik en yüksek anlık hız sınırını geride bırakıyor.

ÇİN İNSANSI ROBOT PAZARINDA YILDIZLAŞIYOR

Gelişmiş iki ayaklı ve dört ayaklı robotlarıyla bilinen Unitree Robotics, Crowdfund Insider ve India Today verilerine göre küresel bazda en çok insansı robot teslimatı gerçekleştiren şirket konumunda yer alıyor. Morgan Stanley analizlerine göre, Çin'in insansı robot pazarının 2026 yılında 2 milyar dolar hacme ulaşması, 2030 yılına gelindiğinde ise 15 milyar dolarlık büyüklüğü aşması öngörülüyor.