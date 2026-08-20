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Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı bir seyir kaydeden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 14.458,98 puanda kapatmıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 10,09 puan ve yüzde 0,07 artışla 14.469,07 puana geldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 3,04 ile bilişim şeklinde oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla pozitif fiyatlamalar ön plana çıkıyor.

Artan devlet borçlarına ilişkin yatırımcı tedirginliği, bu hafta ABD'den Almanya ve Japonya'ya kadar tahvil piyasalarında sert bir satış dalgasına sebebiyet verdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini açıkladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.