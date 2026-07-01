Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimi gösterdi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,30 puan artışla yüzde 0,77 değer kazanarak 14.231,13 puana yükseldi.

Günün ilk bölümünde toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,40 oranında değer kazandı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK SEYİR

Sektör endeksleri incelendiğinde:

En fazla kazandıran sektör yüzde 1,43 ile kimya, petrol ve plastik oldu

En çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,42 ile turizm olarak kaydedildi

Küresel gelişmeler etkili oluyor

Küresel piyasalarda ise ABD/İsrail-İran hattındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Söz konusu gelişmeler nedeniyle küresel borsalarda karışık bir seyir izleniyor.

GÖZLER VERİ VE AÇIKLAMALARDA

Analistler, günün ikinci yarısında:

Önde gelen merkez bankası başkanlarının açıklamaları

ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi

gibi gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

14.400 ve 14.500 puan seviyeleri direnç

14.100 ve 14.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor

Piyasalarda yükseliş eğiliminin devam edip etmeyeceği, hem küresel gelişmeler hem de açıklanacak verilerle netleşecek.