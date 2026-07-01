Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne sınırlı düşüşle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 11,37 puan gerileyerek 14.110,46 puana indi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 14.121,83 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektörler arasında:

En çok kazandıran: yüzde 1,25 ile orman kağıt basım

En çok kaybettiren: yüzde 1,23 ile turizm oldu

Küresel gelişmeler risk iştahını düşürüyor

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Taraflar arasında anlaşmazlıkların sürmesi, risk iştahını baskılayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırımı yapacağı beklentisi piyasalarda satış baskısını artıran önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

GÖZLER VERİ AKIŞINDA VE FED AÇIKLAMALARINDA

Piyasalar bugün:

Türkiye’de imalat sanayi PMI verisini

Küresel PMI verilerini

ABD’de ADP özel sektör istihdam verisini

Merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını

yakından takip edecek.

TEKNİK SEVİYELER DİKKAT ÇEKİYOR

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

14.000 ve 13.900 puanın destek,

14.200 ve 14.300 puanın direnç

seviyeleri olarak öne çıktığını belirtiyor.

Bilanço sezonuna yaklaşılırken güçlü şirket finansallarının, jeopolitik riskler ve faiz baskısından kaynaklanan dalgalanmaları dengeleyebileceği ifade ediliyor.