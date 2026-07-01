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Beşiktaş, kadrosunda temizliğe giderek Jota Silva, Kristjan Asllani ve tecrübeli orta saha Salih Uçan ile resmi olarak bağlarını kopardı. Kara Kartal, ayrılık kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Siyah-beyazlı yönetim, takımdan ayrılan bu üç isim için birer veda mesajı yayımlayarak emekleri adına teşekkürlerini iletti. Kulüp kanadından yapılan bilgilendirmede, oyuncuların siyah-beyazlı formayla geçirdikleri süreler ve takıma verdikleri katkılar hatırlatılırken, kariyerlerinin devamı için iyi niyet temennilerinde bulunuldu.

Kulübün resmi duyurularında yer alan ayrılık metinleri şu şekildedir:

SALİH UÇAN

"2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

KRİSTJAN ASLLANİ

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

JOTA SİLVA

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."