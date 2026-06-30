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Kaynak: AA

Endeks önceki kapanışa göre 61,38 puan gerilerken, ana sektör gruplarında pozitif ayrışmalar dikkat çekti. Bankacılık ve holding endekslerinin günü artıda kapatmasına rağmen, bazı lokomotif sektörlerdeki satışlar endeksi aşağı çekti.

Bankacılık Endeksi: %0,14 değer kazandı.

Holding Endeksi: %0,97 değer kazandı.

En Çok Kazandıran Sektör: %1,95 yükselişle Finansal Kiralama Faktoring oldu.

En Çok Kaybettiren Sektör: %1,96 düşüşle İletişim oldu.

Küresel piyasaların odağında Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler yer almaya devam ediyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Katar'da İranlı temsilcilerle doğrudan değil, arabulucular vasıtasıyla bir araya geleceğini duyurdu. Bu diplomatik trafik küresel risk iştahını dengede tuttu.

Yurt içi makroekonomik tarafta ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri takip edildi. Açıklanan rapora göre, Türkiye'de işsizlik oranı mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %8,2 seviyesinde sabit kaldı.

Analistler, piyasaların yeni günde yoğun bir veri trafiğine odaklanacağını belirtiyor. Yarın yurt içi ve yurt dışında açıklanacak olan İmalat Sanayi PMI verileri, büyük merkez bankası başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler ve ABD'de açıklanacak olan ADP özel sektör istihdamı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.