Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı

Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı

Türkiye'nin en çok satan otomobil modellerinden Fiat Egea Sedan'ın üretimi, 30 Haziran 2026 itibarıyla resmen son buldu. Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında banttan indirilen son araçla birlikte, 2015 yılından bu yana yollarda olan popüler modelin üretim serüveni tamamlandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı - Resim: 1

Türkiye otomotiv pazarında uzun yıllar boyunca satış listelerinin zirvesinde yer alan Fiat Egea Sedan modeline veda edildi. Tofaş tarafından daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda, Bursa'daki üretim tesislerinde Egea Sedan modeli için ayrılan sürenin sonuna gelindi.

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Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı - Resim: 2

İlk planlamalarda 2025 yılının sonu olarak hedeflenen üretim bitiş tarihi, yapılan esnetmeyle Haziran 2026'nın sonuna kadar uzatılmıştı. Belirlenen takvimin tamamlanmasıyla birlikte, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla fabrikadaki üretim faaliyetleri resmi olarak durduruldu.

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Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı - Resim: 3

İlk kez 2015 yılında sürücülerle buluşan Fiat Egea Sedan, pazara sunulduğu günden bu yana Türkiye'deki kullanıcıların en çok tercih ettiği arabalardan biri olmayı başardı.

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Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı - Resim: 4

Modelin Türkiye pazarında yoğun ilgi görmesinin temel gerekçeleri şunlardır:

Ekonomik Fiyat Avantajı: Sınıfına göre sunduğu bütçe dostu fiyat politikası.

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Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı - Resim: 5

Yedek Parça Erişilebilirliği: Kolay ve yaygın parça tedarik imkânı.

Sorunsuz Kullanım: Sürücülere sunduğu mekanik güvenilirlik ve düşük işletme maliyeti.

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Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı - Resim: 6

Uzun süre boyunca "Türkiye'nin en çok satan otomobili" unvanını elinde bulunduran Fiat Egea Sedan, Bursa Tofaş fabrikasında üretilen son modelin banttan indirilmesiyle otomotiv tarihindeki yerini aldı.

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Bursa’da üretildi, Türkiye’de en çok satılan otomobillerdendi: Fiat o arabaya veda etti, bir devir kapandı - Resim: 7

Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, 2025’te yaptığı açıklamada müşterilerin SUV modelleri tercih etmeye başladığını belirtmişti. Türkiye’de yüzbinlerce üretilen ve ülkemizde ikon haline gelen model, tarihte özlenecek modeller arasında yer almayı başardı.

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