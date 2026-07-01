Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz - 5 Temmuz arası hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre sıcaklıklar düşecek, 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji açıkladı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre 36 ilde gök gürültü sağanak yağış bekleniyor.Aykut Metehan
Meteorolojinin 5 günlük hava durumu raporu şöyle:
1 Temmuz Çarşamba: Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini iyice artırıyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken, özellikle batı, güney ve güneydoğu bölgelerinde yüksek sıcaklık (kırmızı termometre) uyarıları dikkat çekiyor.
2 Temmuz Perşembe günü Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, güney ve güneydoğu bölgelerinde kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürüyor.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısı, çorlu ve Tekirdağ hattı, ayrıca Güney Marmara'da Bursa ve Bilecik çevreleri, Kütahya çevreleri, Eskişehir ve Çankırı/Ankara'nın kuzey kesimleri, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney çevreleri yağmurlu.
3 Temmuz Cuma günü Türkiye genelinde iki farklı hava tablosu öne çıkıyor: Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Tokat, Amasya çevresi), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Erzurum, Kars, Van hattı) ile Trakya kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar (şimşekli semboller) etkili olurken; İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve özellikle termometrelerin 41-42°C'yi gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kavurucu yaz sıcakları ve az bulutlu/açık bir gökyüzü hakimiyetini sürdürüyor.
4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde batı ve kuzey kesimler gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altındayken, iç, güney ve özellikle termometrelerin 41-42°C'ye ulaştığı güneydoğu bölgelerinde kavurucu yaz sıcakları ve açık bir hava hakimiyetini sürdürüyor. Haritada şimşekli yağmur sembolü bulunan ve yağış beklenen yaklaşık 22 il ve bölge genel olarak şunlardır: Trakya ve Marmara genelinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir; Kıyı ve İç Ege'de Çanakkale çevreleri, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar; Batı ve Orta Karadeniz genelinde Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun hattı ile iç kesimlerde Bolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri yağışlı bir gün geçiriyor.
5 Temmuz Pazar günü ürkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar (şimşekli ve yağmurlu semboller) etki alanını iyice genişleterek Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna yayılırken; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve termometrelerin 41°C'yi bulduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak ve güneşli yaz havası etkisini sürdürüyor. Haritada yağış sembolü görülen yaklaşık 34 il ve çevreleri şunlardır: Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı çevresinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar geçişleri bekleniyor.