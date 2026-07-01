Meteoroloji açıkladı: 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde batı ve kuzey kesimler gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altındayken, iç, güney ve özellikle termometrelerin 41-42°C'ye ulaştığı güneydoğu bölgelerinde kavurucu yaz sıcakları ve açık bir hava hakimiyetini sürdürüyor. Haritada şimşekli yağmur sembolü bulunan ve yağış beklenen yaklaşık 22 il ve bölge genel olarak şunlardır: Trakya ve Marmara genelinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir; Kıyı ve İç Ege'de Çanakkale çevreleri, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar; Batı ve Orta Karadeniz genelinde Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun hattı ile iç kesimlerde Bolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri yağışlı bir gün geçiriyor.