Emeklinin cuma günü alacağı maaş zammını açıkladı: İki farklı senaryoyu verdi

"Özellikle 2025 ve 2026 yıllarında çalışanların en az yüzde 30’u bulan kümülatif reel ücret kayıpları, seçim yılı olan 2027'de enflasyon hedefinin üstünde yapılacak muhtemel artışlarla telafi edilmiş gibi gösterilmeye çalışılacaktır. Siyasi yönetim, seçim sonuçlarını ne kadar riskli görürse ücretleri de o kadar artıracaktır."