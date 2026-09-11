Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın kritik işlem gününde ilk yarıyı sınırlı bir yükseliş eğilimiyle tamamladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,19 artış kaydeden endeks, 14.420,91 puana çıktı. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi ise 88,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖRLERDE AYRIŞMA: BANKACILIK VE İLETİŞİM YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında sektör endeksleri arasında sert ayrışmalar yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyrini korudu.

Sektörler bazında yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 2,64 ile iletişim sektörü oldu. Günün en çok kaybettireni ise yüzde 2,91’lik düşüşle bilişim sektörü olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALAR TEDİRGİN, İÇERİDE CARİ FAZLA SÜRPRİZİ

Küresel borsalar, ABD'de beklentileri aşan üretici enflasyonu verileri ve Orta Doğu'daki tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerinde cari işlemler hesabının 36 milyon dolar fazla vermesi piyasalara moral sağladı.

KRİTİK VERİ ÖNCESİ TEKNİK SEVİYELER

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin küresel risk iştahı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

BIST 100 endeksi için teknik analiz tablosunda:

Direnç Seviyeleri: 14.500 ve 14.600 puan

Destek Seviyeleri: 14.300 ve 14.200 puan