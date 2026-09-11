Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Eylül Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 11 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...

Kaynak: Haber Merkezi
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Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 1

11 Eylül cuma günü 07.35 itibariyle güncel altın fiyatları şöyle:

1 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 2

ONS altın: 4 bin 325 dolar

2 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 3

Gram altın
Alış:6 bin 750 lira
Satış:6 bin 751 lira

3 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 4

Çeyrek altın
Alış: 10 bin 895 lira
Satış: 11 bin 37 lira

4 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 5

Yarım altın
Alış: 21 bin 817 lira
Satış: 22 bin 67 lira

5 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 6

Tam altın
Alış: 43 bin 420 lira
Satış: 44 bin 275 lira

6 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altın
Alış: 43 bin 433 lira
Satış: 43 bin 992 lira

7 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 8

22 Ayar Bilezik gram altın
Alış: 6 bin 87 lira
Satış: 6 bin 159 lira

8 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 9

14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 688 lira
Satış: 4 bin 888 lira

9 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 10

18 ayar gram altın
Alış: 4 bin 927 lira
Satış:4 bin 928 lira

10 11
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları - Resim: 11

22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 106 lira
Satış: 6 bin 307 lira

11 11
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