11 Eylül cuma günü 07.35 itibariyle güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? 11 Eylül güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Eylül Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 11 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...Kaynak: Haber Merkezi
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ONS altın: 4 bin 325 dolar
2 11
Gram altın
Alış:6 bin 750 lira
Satış:6 bin 751 lira
3 11
Çeyrek altın
Alış: 10 bin 895 lira
Satış: 11 bin 37 lira
4 11
Yarım altın
Alış: 21 bin 817 lira
Satış: 22 bin 67 lira
5 11
Tam altın
Alış: 43 bin 420 lira
Satış: 44 bin 275 lira
6 11
Cumhuriyet altın
Alış: 43 bin 433 lira
Satış: 43 bin 992 lira
7 11
22 Ayar Bilezik gram altın
Alış: 6 bin 87 lira
Satış: 6 bin 159 lira
8 11
14 ayar gram altın
Alış: 3 bin 688 lira
Satış: 4 bin 888 lira
9 11
18 ayar gram altın
Alış: 4 bin 927 lira
Satış:4 bin 928 lira
10 11
22 ayar gram altın
Alış: 6 bin 106 lira
Satış: 6 bin 307 lira
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