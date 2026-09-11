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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 14.400,98 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 14.393,85 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 7,13 puan ve yüzde 0,05 artış kaydetti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile spor olurken, en çok gerileyen sektör endeksi yüzde 2,28 ile bilişim oldu.

PİYASALARDA ABD ENFLASYONU TAKİP EDİLECEK

Küresel piyasalarda dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle negatif bir seyir izlendi. Bugün ise piyasaların odağında ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bulunuyor.

Yurt içinde ise gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 582,3 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının yıl sonunda ise 51 milyar 54 milyon dolar açık vermesini öngörüyor.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise başta ABD enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve Fed'in politikalarına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.