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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,25 azalışla 14.604,26 puandan başladı.

Cuma günü yurt içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 14.641,56 puandan tamamlamıştı.

Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 37,29 puan geriledi.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile kimya, petrol, plastik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 9,05 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle artan jeopolitik gerilim de küresel piyasalardaki satış baskısını artırırken, petrol fiyatlarında yükseliş görüldü.

BORSA YATIRIMCISININ GÖZÜ VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puan destek, 14.800 ve 14.900 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

EKONOMİSTLERİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 2,80

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 büyümesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 olarak açıklandı.