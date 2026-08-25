Patronlar Dünyası’ndaki habere göre dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından biri konumundaki FTSE Russell, eylül ayına ilişkin rutin değerlendirme sonuçlarını duyurdu.
Borsa İstanbul’u etkileyecek: 24 dev Türk şirketi küresel listeden çıkarıldı
Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, eylül ayı değerlendirmesinde Türkiye’den 24 şirketi endekslerinden çıkarırken kararın 18 Eylül kapanışıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye sermaye piyasalarını yakından ilgilendiren karara göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 24 Türk şirketi FTSE Total Cap endeks evreninin dışına çıkarıldı.
Kararda belirtilen endeks değişikliklerinin, 18 Eylül işlem gününün kapanışının ardından piyasalarda resmen uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.
Alınan karar doğrultusunda listeden çıkarılan şirketlerin 23’ü FTSE Micro Cap kategorisinde yer alırken, bu şirketlerin yatırım yapılabilir piyasa değeri eşiğini karşılayamadığı gerekçe gösterildi.
Bu grupta A1 Yenilenebilir Enerji, Arena Bilgisayar, BMS Çelik Hasır, Çimbeton, Dardanel, Denge Yatırım Holding, Frigo-Pak, Horoz Lojistik, İhlas Madencilik, Kafein Yazılım, Makina Takım, Meka Beton, Netaş, Nurol GYO, Onur Yüksek Teknoloji, Osmanlı Menkul Değerler, Ostim Endüstriyel, Otto Holding, Pınar Süt, RTA Laboratuvarları, Sanica Isı, Selva Gıda ve Trend GYO yer aldı.
Öte yandan Kontrolmatik hissesi izleme kriterlerini karşılayamadığı için Small Cap kategorisinden çıkarılırken, İmaş Makina ise Small Cap’ten Micro Cap seviyesine düşürülmesine rağmen FTSE evreninde kalmayı sürdürdü.
Endeks dışı bırakılan kurumlar incelediğinde gıdadan teknolojiye, gayrimenkulden lojistiğe ve sanayiye kadar geniş bir yelpazeye yayılmış, Türkiye'nin tanınmış sermaye grupları ve yabancı ortaklı yapıları dikkat çekiyor.
Yaşar Holding bünyesindeki Pınar Süt, Niyazi Önen Grubu'na bağlı Dardanel, Çarmıklı ailesinin Nurol GYO şirketi ile ana ortağı Çinli ZTE olan Netaş bu grubun içerisinde bulunuyor.
Ayrıca Hindistan merkezli Redington ortaklığındaki Arena Bilgisayar, İtalyan Cementir grubuna ait Çimbeton ile Fatinoğlu ailesinin Sanica Isı ve Horoz ailesinin Horoz Lojistik firmaları da listede göze çarpan diğer sermaye yapıları arasında bulunuyor.
Endeks takibi yapan pasif fonların 18 Eylül sonrasında portföylerini bu yeni düzenlemeye göre ayarlamaları bekleniyor.
Ancak uzmanlar, çıkarılan şirketlerin büyük bir kısmının zaten Micro Cap ölçeğinde olması ve uluslararası fonlardaki mevcut paylarının sınırlı bulunması nedeniyle piyasadan çok büyük miktarlarda yabancı sermaye çıkışı yaşanmayacağını belirtiyor.
Buna karşın uzman değerlendirmelerine göre kararın asıl önemi, küresel yatırımcıların Borsa İstanbul'da rahatlıkla işlem yapabileceği yatırım yapılabilir şirket havuzunun daralmasında yatıyor.
Uluslararası kurumlar şirketlerin toplam değerinin yanı sıra halka açıklık oranına, fiili dolaşımdaki hisse miktarına, likiditeye ve hisseden ne kadar kolay çıkılabileceğine odaklanıyor.
Öte yandan FTSE, geçtiğimiz süreçte Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun fiili dolaşım oranlarını hesaplama yöntemindeki değişiklik sebebiyle bazı Türk hisselerindeki endeks güncellemelerini geçici olarak durdurmuştu.
Kurumun Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu ile temasları devam ederken, her iki kararın doğrudan aynı nedene bağlı olmasa da Türkiye sermaye piyasalarındaki uluslararası yatırım yapılabilirlik standartları açısından dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.