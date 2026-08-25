Borsa İstanbul’u etkileyecek: 24 dev Türk şirketi küresel listeden çıkarıldı

Ancak uzmanlar, çıkarılan şirketlerin büyük bir kısmının zaten Micro Cap ölçeğinde olması ve uluslararası fonlardaki mevcut paylarının sınırlı bulunması nedeniyle piyasadan çok büyük miktarlarda yabancı sermaye çıkışı yaşanmayacağını belirtiyor.