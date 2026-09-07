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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket etti.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 98,97 puan artarak yüzde 0,71 yükselişle 14.111,38 puana çıktı.

İŞLEM HACMİ 76,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 76,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR ORMAN KAĞIT BASIM OLDU

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en fazla değer kazanan sektör yüzde 2,23 ile orman kağıt basım oldu.

En fazla kaybettiren sektör ise yüzde 2,20 düşüşle bilişim olarak kayıtlara geçti.

BORSADA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde veri gündeminin bugün sakin olduğunu belirtti. Yurt dışında ise ABD'de tatil olması nedeniyle işlem hacimlerinde düşüş yaşanabileceğine dikkati çekti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan ise destek konumunda bulunuyor.