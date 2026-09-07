Yeniçağ Gazetesi
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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor

Sosis, salam ve jambon gibi sofraların sık tüketilen ürünleriyle ilgili dikkat çeken araştırmanın sonuçları gündem oldu. Uzmanların paylaştığı veriler, özellikle günlük tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyarken, araştırmadaki çarpıcı detay dikkat çekti.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 1

Sosis, salam, jambon ve benzeri işlenmiş et ürünlerinin tüketimiyle ilgili yeni araştırma dikkat çekti.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 2

Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, araştırmada ortaya çıkan sonuçlara dikkat çekerek işlenmiş et tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 3

450 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği Avrupa Prospektif Kanser ve Beslenme Araştırması'nda (EPIC), işlenmiş et tüketimi ile mide ve yemek borusu adenokarsinomu arasındaki ilişki değerlendirildi.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 4

Araştırmacılar, günde 30 gramlık ek işlenmiş et tüketiminin mide kanseri riskinde yüzde 9, yemek borusu adenokarsinomu riskinde ise yüzde 13 artışla ilişkili olduğunu belirledi.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 5

EN FAZLA TÜKETENLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Araştırmada işlenmiş eti en fazla tüketen grupta riskin daha da yüksek olduğu görüldü.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 6

En yüksek tüketim grubunun, en düşük tüketim grubuyla karşılaştırılmasında mide kanseri için risk yaklaşık yüzde 46 daha yüksekken, yemek borusu adenokarsinomu için risk 2 katın üzerinde bulundu.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 7

Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, paylaşımında bu sonuçlara dikkat çekerek işlenmiş et tüketiminin azaltılması gerektiğini belirtti.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 8

Küçükusta, “İşlenmiş et (sosis, jambon, salam vb.) yenmesi ağız, mide ve yemek borusu kanseri riskini artırıyor” ifadelerini kullanırken, özellikle yüksek miktarda tüketimin oluşturabileceği risklere dikkat çekti.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 9

İŞLENMİŞ ET NEDİR?

İşlenmiş et; lezzetini artırmak veya dayanıklılığını uzatmak amacıyla tuzlama, kürleme, fermantasyon veya tütsüleme gibi işlemlerden geçirilen etleri kapsıyor. Sosis, jambon ve salam gibi ürünler bu grupta yer alıyor.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 10

Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırma kuruluşu IARC, işlenmiş eti insanlar için kanserojen olarak sınıflandırmış ve özellikle kolorektal kanserle bağlantısına ilişkin yeterli kanıt bulunduğunu açıklamıştı. IARC ayrıca işlenmiş et tüketimi ile mide kanseri arasında ilişki görüldüğünü ancak bu konudaki kanıtların kesin olmadığını belirtmişti.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 11

"İŞLENMİŞ ETİ AZALT, TAZE ET TERCİH ET"

Küçükusta, paylaşımında tüketim alışkanlıklarına ilişkin de önerilerde bulundu. Buna göre işlenmiş et ürünlerinin azaltılması, taze et tercih edilmesi, etin düşük ısıda pişirilmesi ve beslenmede sebzelere daha fazla yer verilmesi tavsiye edildi.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 12

Uzmanların ve sağlık kuruluşlarının değerlendirmelerinde ise özellikle işlenmiş et tüketiminin miktarının azaltılması öne çıkıyor.

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Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor - Resim: 13

WHO da kanser riskini azaltmak amacıyla işlenmiş et tüketiminin ölçülü hale getirilmesini önerdi.

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