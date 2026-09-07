Her gün 30 gram fazla tüketenler dikkat: Kanser riski artıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırma kuruluşu IARC, işlenmiş eti insanlar için kanserojen olarak sınıflandırmış ve özellikle kolorektal kanserle bağlantısına ilişkin yeterli kanıt bulunduğunu açıklamıştı. IARC ayrıca işlenmiş et tüketimi ile mide kanseri arasında ilişki görüldüğünü ancak bu konudaki kanıtların kesin olmadığını belirtmişti.