Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Karadeniz kıyılarında yüksek dalga alarmı verildi. Sarıyer ve Beykoz'da can güvenliği gerekçesiyle bazı sahil, plaj ve koylarda iki gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı - Resim: 1

Sarıyer'de yüksek dalga boyu nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nda 2 gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

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İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı - Resim: 2

Sarıyer Kaymakamlığı, bölgede beklenen yüksek dalgalar nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nda 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

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İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı - Resim: 3

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 7 Eylül Pazartesi gününden başlayarak 8 Eylül Salı günü sonuna kadar dalga boyunun yüksek seyredeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

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İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı - Resim: 4

Açıklamada, can güvenliğinin korunması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla pazartesi ve salı günlerinde Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Kısırkaya Halk Plajı'nın geçici olarak girişe kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.

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İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı - Resim: 5

BEYKOZ'DA DA İKİ GÜN YASAK

Beykoz'da da yüksek dalgalar nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

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İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı - Resim: 6

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda yüksek dalga boyu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günlerinde söz konusu bölgelerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

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