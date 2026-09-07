İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı

Açıklamada, can güvenliğinin korunması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla pazartesi ve salı günlerinde Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Kısırkaya Halk Plajı'nın geçici olarak girişe kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.