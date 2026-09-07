Sarıyer'de yüksek dalga boyu nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nda 2 gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.
İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı
İstanbul'un Karadeniz kıyılarında yüksek dalga alarmı verildi. Sarıyer ve Beykoz'da can güvenliği gerekçesiyle bazı sahil, plaj ve koylarda iki gün boyunca denize girmek yasaklandı.Kaynak: Haber Merkezi / AA
Sarıyer Kaymakamlığı, bölgede beklenen yüksek dalgalar nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nda 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 7 Eylül Pazartesi gününden başlayarak 8 Eylül Salı günü sonuna kadar dalga boyunun yüksek seyredeceğinin öngörüldüğü bildirildi.
Açıklamada, can güvenliğinin korunması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla pazartesi ve salı günlerinde Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Kısırkaya Halk Plajı'nın geçici olarak girişe kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.
BEYKOZ'DA DA İKİ GÜN YASAK
Beykoz'da da yüksek dalgalar nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.
Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda yüksek dalga boyu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günlerinde söz konusu bölgelerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.