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Kaynak: AA

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamladı.

Endeks, haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışa göre 6,34 puan ve yüzde 0,05 artışla 14.018,75 puana yükseldi.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile metal eşya makina oldu. En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 2,58 kayıpla bilişim olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın, yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

BORSADA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puan direnç, 13.900 ve 13.800 puan ise destek konumunda bulunuyor.