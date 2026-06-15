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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdürdü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 431,87 puan artarak yüzde 3,10 değer kazandı ve 14.370,35 puana çıktı.

İŞLEM HACMİ 105 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 105,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör bazında bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 5,22 ile en fazla yükselen sektör oldu. Holding endeksi ise yüzde 3,23 değer kazandı.

TEK DÜŞEN SEKTÖR TEKSTİL-DERİ

Sektör endeksleri arasında tek gerileyen alan tekstil-deri oldu. Bu sektörde yüzde 0,14’lük sınırlı bir düşüş kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın etkisiyle pozitif görünüm devam ediyor. Jeopolitik risklerin azalması, risk iştahını artıran ana faktör olarak öne çıkıyor.

VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, günün geri kalanında ABD’de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik görünümde ise BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 seviyeleri direnç, 14.300 ve 14.200 seviyeleri ise destek olarak izleniyor.