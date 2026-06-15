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Bakan Çiftçi, sokak hayvanları yasasını gerekçe göstererek yıl sonuna kadar bütün sokak köpeklerinin toplatılacağını ve barınaklara yerleştirileceğini duyurdu. Bazı belediyelerin kararı uygulamadıklarını belirten Çiftçi, "Yasayı uygulamayan belediyelere ivedi şekilde yasal uyarı yapılacak. Yılbaşına kadar sokaklarda tek bir sahipsiz köpek kalmayacak" dedi.

Çiftçi'nin açıklamaları şöyle: