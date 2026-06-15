Bakan Çiftçi, sokak hayvanları yasasını gerekçe göstererek yıl sonuna kadar bütün sokak köpeklerinin toplatılacağını ve barınaklara yerleştirileceğini duyurdu. Bazı belediyelerin kararı uygulamadıklarını belirten Çiftçi, "Yasayı uygulamayan belediyelere ivedi şekilde yasal uyarı yapılacak. Yılbaşına kadar sokaklarda tek bir sahipsiz köpek kalmayacak" dedi.
Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:
Türkiye genelinde sahipsiz köpeklerin yüzde 82’si barınaklara yerleştirildi. 51 il özel idaresi ve toplamda 61 ilde toplama işlemleri büyük oranda tamamlandı. Bazı CHP’li büyükşehir ve il belediyeleri yasayı uygulamakta ayak diretiyor, umursamaz davranıyor. Yasayı uygulamayan belediyelere ivedi şekilde yasal uyarı yapılacak. Erzurum’da uygulanan toplama modeli tüm illere yaygınlaştırılacak. Yılbaşına kadar sokaklarda tek bir sahipsiz köpek kalmayacak.