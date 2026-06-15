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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 420,99 puan artış göstererek 14.359,48 puana yükseldi.

Geçtiğimiz cuma günü de alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,42 değer kazancıyla 13.938,48 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri genelinde yükseliş görülürken, en dikkat çekici performans bankacılık hisselerinde yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 6,41 artış kaydederken, holding endeksi de yüzde 3,11 yükseldi. Tüm sektörlerin güne artıda başlaması, piyasalardaki güçlü risk iştahını ortaya koydu.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasında varılan anlaşma sonrası iyimserlik hakim. Anlaşmanın enerji fiyatları üzerindeki baskıyı azaltabileceği ve enflasyon risklerini hafifletebileceği beklentisi, piyasalarda ralli havası oluşturdu.

Söz konusu gelişmelerin, merkez bankalarının faiz politikaları üzerinde de rahatlatıcı bir etkisi olabileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, gün içerisinde yurt içinde sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi’nden gelecek ekonomik göstergelerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puan seviyeleri direnç; 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri ise destek konumunda izleniyor.