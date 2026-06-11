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Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,08 artışla 15.743,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında kazançlarını geri veren kontrat, 15.672,00 puan seviyesine geriledi.

Bugün açılışta da düşüş eğilimini sürdüren endeks kontratı, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,15 altında işlem görmeye devam etti.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanabileceği endişesi risk iştahını azaltırken, yatırımcıların odağı para politikası kararlarına çevrildi.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı ve haftalık para-banka istatistikleri takip edilirken, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri izlenecek.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puanın destek, 15.800 ve 15.900 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.