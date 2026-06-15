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Kızılcık Şerbeti’nde rol alan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem’in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem vefat etti. Oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

İrtem, dün doğum gününü kutlamış ve 35 yaşına basmıştı. Oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

ECE İRTEM'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum."

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Sanata olan ilgisini akademik eğitimle pekiştirerek, 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'ndan bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu.

Üniversite eğitimi süresince, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin genel müdürü soprano Aytül Büyüksaraç'ın yanı sıra tenor Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve mezzosoprano Anna Chubuchenko gibi uluslararası alanda tanınan önemli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Çocukluk yıllarından itibaren spor ve sanatla iç içe bir yaşam süren İrtem, ilkokul döneminde lisanslı olarak koşuculuk yaptı. Oyunculuğa olan ilgisi de yine bu yıllarda başlamış; okul gösterileri için kaleme aldığı skeçlerle sahne sanatlarıyla tanındı.

Bu tutku zamanla hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İstanbul'a taşındıktan sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı, Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi deneyimli isimlerden dersler alarak kendini bu alanda geliştirdi.