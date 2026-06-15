Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gastro Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar

Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar

Gastronomi dünyasının yeni gözdesi "ağsı boletus" mantarı, yüksek pazar değeri ve evde bile yetişebilen yapısıyla üreticisine bir yılda ev ve araba aldırıyor.

Kaynak: Diğer
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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 1

Gastronomide porçini mantarını bile gölgede bırakan ağsı boletus; evde üretime dahi imkan tanıyan yapısı ve yüksek piyasa değeri sayesinde, yetiştiricisine çok kısa sürede oldukça yüksek gelir sağlıyor.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 2

Tarım sektörünün en kazançlı ürünlerinden biri olan ağsı boletus mantarı, hem ev ortamında hem de profesyonel tesislerde yetiştirilebiliyor. Bu özel mantar, sağladığı yüksek gelirle üreticisine bir sene gibi kısa bir sürede ev ve araba aldıracak güce sahip.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre, narin tereyağımsı tadı ve zengin fındıksı aromasıyla gurmeler ile lüks restoranların ana tedarik listesine giren bu özel mantar türü, pazar tezgahlarında ve dış satımda yakaladığı yüksek fiyatlar sayesinde yetiştiricisine en çok kar getiren alanlardan biri oldu.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 4

Geleneksel olarak sadece ormanlarda sonbahar mevsiminde toplanan mantarların aksine, ağsı boletus kontrollü alanlarda ve ev ortamında kurulan özel düzeneklerle de kolayca üretilebiliyor.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 5

Üretim sürecinde 15 ila 25 derece santigrat arasındaki orta sıcaklık değerleri ile gerekli nem dengesinin sağlanması, mantarın en yüksek verimle olgunlaşması için yeterli mikro iklimi oluşturuyor.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 6

En verimli büyüme dönemini mayıs, haziran ve temmuz aylarında yaşayan bu özel tür, kurutulduğunda adeta aroma patlaması yaşıyor. Kurutulmuş formu sayesinde hem dayanıklılık süresi hem de pazar değeri ikiye katlanıyor.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 7

Küresel pazarda ve iç piyasada lüks tüketim maddesi olarak yoğun talep gören ağsı boletus, özellikle
kurutulmuş formuyla çok yüksek ihracat potansiyeli barındırıyor.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 8

İklimlendirme ve sertifikalı üretim teknikleriyle bu işe girenlerin çok kısa sürede yüksek sermaye kazancına ulaştığını ifade ediyor.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 9

Doğru yöntemlerle yapılan ev ve tesis üretimi, tarım sektöründe en hızlı geri dönüşü sağlıyor.

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Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar - Resim: 10

Üreticisini zengin eden en güçlü yatırım modellerinden biri olarak kabul ediliyor.

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