Üreten yaşadı: Bir senede ev ve araba aldıran mantar

Tarım sektörünün en kazançlı ürünlerinden biri olan ağsı boletus mantarı, hem ev ortamında hem de profesyonel tesislerde yetiştirilebiliyor. Bu özel mantar, sağladığı yüksek gelirle üreticisine bir sene gibi kısa bir sürede ev ve araba aldıracak güce sahip.