Kira fiyatlarının yükseldiği dönemde kiracı ile ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar artarken, banka yoluyla yapılan ödemelerde açıklama kısmının boş bırakılması da tartışma konusu olmaya devam ediyor.
IBAN açıklamasını boş bırakan kiracılar dikkat: Ev sahibi bunları yapabilir
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde açıklama kısmının boş bırakılmasının tek başına sorun yaratmayacağını ancak yine de risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.Züleyha Öncü
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu konuda kiracıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti. Şahin’e göre, geçerli bir kira sözleşmesi bulunuyorsa ve ödemeler banka üzerinden düzenli şekilde yapılıyorsa, açıklama kısmına “kira bedeli” yazılmaması tek başına ödemeyi geçersiz kılmaz.
“SÖZLEŞME VARSA ÖDEME KİRA SAYILIR”
Şahin, banka dekontlarının kira sözleşmesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kiracının aynı kişiye, aynı dönemde ve sözleşmeye uygun şekilde ödeme yapması halinde açıklama kısmının boş olmasının kiracıyı otomatik olarak borçlu duruma düşürmeyeceğini ifade etti.
Benzer uyuşmazlıklarda kiracı lehine değerlendirmelerin bulunduğunu belirten Şahin, asıl önemli unsurun ödemenin ispatlanabilir olması olduğunu dile getirdi.
TEK CÜMLEYLE DURUM NE?
Kiracı, kira ödemesini elden değil banka üzerinden yapmışsa ve elinde kira sözleşmesi ile dekont bulunuyorsa, açıklama kısmının boş bırakılması tek başına büyük bir risk olarak görülmemeli.
EV SAHİBİ İKİNCİ KEZ KİRA İSTEYEBİLİR Mİ?
Kiracıların en çok endişe ettiği konulardan biri de bu. Bazı ev sahiplerinin, banka açıklamasında “kira bedeli” ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle aynı ay için yeniden ödeme talep edebildiği belirtiliyor.
Mahmut Şahin, böyle bir durumda kiracının sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Kiracı, kira sözleşmesi ve banka dekontu ile ödeme yaptığını ispatlayabilir. Olası bir icra takibinde ise bu belgelerle itiraz hakkını kullanabilir.
Ancak her uyuşmazlığın kendi koşullarına göre değerlendirileceğini hatırlatan Şahin, kiracıların belgelerini düzenli şekilde saklamasının önemine dikkat çekti.
ELDEN ÖDEME NEDEN RİSKLİ?
Şahin’in en net uyarısı elden yapılan ödemelere yönelik oldu. Elden kira ödemelerinde ispat sorunu yaşanabileceğine dikkat çeken Şahin, kiracının ödeme yaptığını belgeyle kanıtlayamaması halinde zor durumda kalabileceğini ifade etti.
Bu nedenle kira ödemelerinin banka üzerinden yapılması, dekontların saklanması ve açıklama kısmının doldurulması güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.
AÇIKLAMA KISMINA NE YAZILMALI?
Her ne kadar açıklama kısmının boş bırakılması tek başına sorun oluşturmasa da, Şahin kiracıların bundan sonraki ödemelerde daha dikkatli olmasını öneriyor.
En güvenli yöntem, açıklama bölümüne ödemenin hangi aya ait olduğunun açıkça yazılması.
Örnek:
“2026 yılı Haziran ayı kira bedeli”
Bu tür bir ifade, hem ödemenin amacını netleştirir hem de olası anlaşmazlıklarda kiracının elini güçlendirir.
KİRACILAR HANGİ BELGELERİ SAKLAMALI?
Kiracıların kendilerini güvence altına alabilmesi için sadece ödeme yapmaları yeterli değil, aynı zamanda bu ödemeleri belgelemeleri gerekiyor.
Kira sözleşmesi, banka dekontları, ödeme tarihleri ve ev sahibiyle yapılan yazışmalar düzenli şekilde saklanmalı. Çünkü olası bir uyuşmazlıkta sözlü beyanlardan çok yazılı belgeler dikkate alınıyor.
Bu belgeler; ikinci kez kira talep edilmesi, ödeme inkârı ya da icra takibi gibi durumlarda kiracı için önemli bir dayanak oluşturuyor.
KİRACILAR İÇİN KISA REHBER
Kira ödemeleri banka üzerinden yapılmalı
Açıklama kısmına ay ve yıl bilgisi mutlaka yazılmalı
Elden ödeme tercih edilmemeli
Tüm dekontlar saklanmalı
Kira sözleşmesi korunmalı
Ev sahibi ikinci kez ödeme isterse belgeyle itiraz edilmeli
Uyuşmazlık durumunda hukuki destek alınmalı
KÜÇÜK DETAY BÜYÜK SORUN OLABİLİR
Bugün açıklama kısmına yazılmayan birkaç kelime, ileride aynı kira için ikinci kez ödeme talebiyle karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Bu nedenle kiracıların her ay aynı düzeni takip etmesi büyük önem taşıyor.
Mahmut Şahin’in uyarısı net: Kira ödemesinde açıklama yazmak zorunlu olmasa da en güvenli yol; ödemeyi bankadan yapmak, dekontu saklamak ve açıklama kısmını boş bırakmamaktır.