IBAN açıklamasını boş bırakan kiracılar dikkat: Ev sahibi bunları yapabilir

EV SAHİBİ İKİNCİ KEZ KİRA İSTEYEBİLİR Mİ?

Kiracıların en çok endişe ettiği konulardan biri de bu. Bazı ev sahiplerinin, banka açıklamasında “kira bedeli” ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle aynı ay için yeniden ödeme talep edebildiği belirtiliyor.

Mahmut Şahin, böyle bir durumda kiracının sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Kiracı, kira sözleşmesi ve banka dekontu ile ödeme yaptığını ispatlayabilir. Olası bir icra takibinde ise bu belgelerle itiraz hakkını kullanabilir.