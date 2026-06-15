Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap

Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap

Emekli ve memur maaş zammına dair yeni rakamlar ortaya çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,93 rakamları Merkez Bankası tahmini ile geldi. İşte en düşük emekli ve memur maaşı…

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 1

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği temmuz ayı maaş zamları için geri sayım sürerken, Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi beklentileri yeniden şekillendirdi.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 2

Ankette yer alan haziran ayı enflasyon tahmini ile birlikte, temmuz ayında ceplere girecek olası yeni maaşlar da hesaplanmaya başlandı.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 3

CNN Türk’te yer alan habere göre; yılın ilk beş ayında açıklanan aylık enflasyon oranları sırasıyla ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71 olarak gerçekleşmişti.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 4

Bu veriler ışığında, beş aylık enflasyon farkına göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,41 oranında maaş zammını garantilemiş durumda.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 5

Merkez Bankası anketine katılan piyasa uzmanlarının haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 1,36 olarak açıklandı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde temmuz ayında uygulanacak toplam zam oranları bu son veri de hesaba katılarak maaşlara yansıyacak.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 6

Yüzde 1,36'lık haziran ayı enflasyon tahmininin gerçekleştiği senaryoda, memur ve emekli maaşlarında oluşacak yeni tablo da büyük ölçüde netleşiyor.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 7

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 13,93 olması bekleniyor.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 8

Bu tahmine göre, halihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının 23 bin 638 liraya yükselmesi bekleniyor. Maaşı 25 bin lira olan bir emeklinin aylığı 29 bin 548 liraya, 30 bin lira olan maaş ise 35 bin 457 liraya çıkacak.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 9

Memur ve memur emeklileri cephesinde de benzer bir artış söz konusu. Beklentiler doğrultusunda, 27 bin 770 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi maaşının 31 bin 640 liraya ulaşacağı öngörülüyor. Görevdeki memurlar için ise en düşük maaşın 61 bin 890 liradan 70 bin 511 liraya yükseleceği hesaplanıyor.

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Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap - Resim: 10

Memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak kesin zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte resmiyet kazanacak.

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