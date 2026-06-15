Emekli ve memur maaşında yeni rakam çıktı: Temmuz zammında yeni hesap

Bu tahmine göre, halihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının 23 bin 638 liraya yükselmesi bekleniyor. Maaşı 25 bin lira olan bir emeklinin aylığı 29 bin 548 liraya, 30 bin lira olan maaş ise 35 bin 457 liraya çıkacak.