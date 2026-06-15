SGK uzmanı Emin Yılmaz tarih verdi: Emekli ve memur maaşına iyileştirme açıklaması

"Haziran ayını %1,36, temmuzu %1,57, ağustosu ise %1,49 enflasyonla karşılayacağız. 2026'dan 2027'ye girerken son 6 aylık enflasyonu %9,26, yıl sonu total enflasyonu ise %29,14 olarak göreceğiz. Bu ne demek? Enflasyonu iliklerimize kadar yaşayacağız. Temmuzda maaşlara yansıyacak olan şey bir zam değil, enflasyonun yarattığı tahribatı giderici bir iyileştirmedir. Bu kısır döngüde aylar geçtikçe maaşlar eriyecek ve 6 aylık dönemlerin sonunu getirmek daha da zorlaşacak."