Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmişken, Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken tahminler geldi.
SGK uzmanı Emin Yılmaz tarih verdi: Emekli ve memur maaşına iyileştirme açıklaması
SGK uzmanı Emin Yılmaz’dan temmuz zammında emeklilerin maaşlarına yansıyacak artışın bir "zam" değil, enflasyonun yarattığı tahribatı gidermeye yönelik bir "iyileştirme" olacağı söyledi.Gülsüm Hülya Sundu
Sözcü TV ekranlarında Gülenay Selçuk'un sorularını yanıtlayan Yılmaz, enflasyon beklentilerini, asgari ücrette ara zam ihtimalini ve memur ile emekli maaşlarına yansıyacak oranları değerlendirdi.
Yılmaz, temmuz ayında maaşlara yansıyacak artışın bir "zam" değil, enflasyonun yarattığı tahribatı gidermeye yönelik bir "iyileştirme" olacağının altını çizdi.
Enflasyon rakamlarının aylar itibarıyla maaşları nasıl erittiğini anlatan Yılmaz, yılın geri kalanına dair enflasyon öngörülerini paylaştı.
Altı aylık enflasyon farklarının ardından kronometrenin yeniden sıfırlanacağını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Haziran ayını %1,36, temmuzu %1,57, ağustosu ise %1,49 enflasyonla karşılayacağız. 2026'dan 2027'ye girerken son 6 aylık enflasyonu %9,26, yıl sonu total enflasyonu ise %29,14 olarak göreceğiz. Bu ne demek? Enflasyonu iliklerimize kadar yaşayacağız. Temmuzda maaşlara yansıyacak olan şey bir zam değil, enflasyonun yarattığı tahribatı giderici bir iyileştirmedir. Bu kısır döngüde aylar geçtikçe maaşlar eriyecek ve 6 aylık dönemlerin sonunu getirmek daha da zorlaşacak."
Kamuoyunda sıkça tartışılan "Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?" sorusuna da açıklık getiren Yılmaz, sürecin işleyişine dikkat çekerek bu ihtimalin ortadan kalktığını belirtti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için olağanüstü bir çağrı yapılması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, komisyonun karar alma sürecinin ortalama 4 hafta sürdüğünü vurguladı.
Haziran ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen böyle bir adım atılmadığını belirten uzman isim, 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücret için temmuz ayında herhangi bir iyileştirme beklemediğini net bir dille ifade etti.
Emin Yılmaz, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine dayanarak temmuz ayında netleşecek olan 6 aylık enflasyon farklarını da hesapladı. Yılmaz'ın beklentisine göre temmuz tablosu şu şekilde şekillenecek:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %18,26 oranında enflasyon farkı.
Memur ve Memur Emeklileri: %13,94 oranında enflasyon farkı.
Maaşlara ek bir "seyyanen zam", "refah payı" veya memur emeklisi ile SSK/Bağ-Kur emeklisi arasındaki farkı kapatacak bir "eşitleme formülü" bekleyip beklemediği sorusuna ise Yılmaz olumsuz yanıt verdi. Geçmiş dönemlerde bu tür ek iyileştirmelerin sadece seçim dönemlerinde yapıldığını hatırlattı.
Ekonomi yönetiminin mevcut programına göre ekstra bir adım atılmayacağını öngören Yılmaz, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ek zam ve refah payı ihtimalini tek bir şarta bağladı:
"Şu anki tabloya baktığımızda refah payı veya eşitleme gibi bir iyileştirme maalesef düşünmüyorum. Ancak tahminlerim doğrultusunda, bu yılın başında olası bir erken seçim gündeme gelirse, işte o zaman bu tür iyileştirmelerin ve refah payı gibi eklemelerin geleceğini söyleyebiliriz."