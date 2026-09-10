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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puandan başladı.

Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlamış ve 328,6 milyar liralık işlem hacmiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile tekstil, en çok gerileyen ise yüzde 3,15 ile bilişim oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalar, Orta Doğu’da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde TCMB, yurt dışında ise ECB tarafından açıklanacak faiz kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, bugün TCMB ve ECB faiz kararları ile ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puan direnç, 14.400 ve 14.300 puan destek konumunda bulunuyor.