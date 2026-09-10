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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa Repo ve Ters Repo Pazarı’nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere yönelik yeni kurallar getirdi.

SPK’nin Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİLDİRİM VE BLOKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlerde menkul kıymetlerin Takasbank’ın belirlediği saate kadar bildirilmesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmesi gerekiyor.

Bu şartların yerine getirilmemesi durumunda söz konusu işlemler geçersiz sayılacak.

İŞLEMLER BORSA TARAFINDAN İPTAL EDİLECEK

Belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmediği işlemler, Takasbank’ın bildirimi doğrultusunda Borsa tarafından iptal edilecek.