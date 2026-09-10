Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,11 yükselişle 17.940 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 artışla 17.920 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında ise yatay seyrederek 17.916 puandan işlem gördü.
PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARLARINDA
Küresel piyasalar, Orta Doğu’da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde TCMB, yurt dışında ise ECB faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.
AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
VİOP’TA KRİTİK SEVİYELER
Analistler, bugün TCMB ve ECB faiz kararlarının yanı sıra ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan endeks kontratında 18.000 ve 18.100 puan direnç, 17.800 ve 17.700 puan destek konumunda bulunuyor.