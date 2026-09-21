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Kaynak: AA

Milli takımlarına davet alan 11 oyuncusu için başarı temennisinde bulunan Trabzonspor Kulübü, tebrik mesajı yayımladı.

Karadeniz temsilcisinin resmi sosyal mecralarından yapılan açıklamada, Samet Akaydin, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal'ın A Milli Takım, Stefan Savic'in Karadağ, Muhammed Salah'ın Mısır, Ernest Muçi'nin Arnavutluk, Chibuike Nwaiwu'nun Nijerya, Sidney Lopes Cabral ve Wagner Pina'nın Yeşil Burun Adaları, Franculino Dju'nun Gine-Bissau ve Ali Habeşoğlu'nun Ümit Milli Takım kadrolarına seçildiği aktarıldı.

Sporcuların resimlerine yer verilen iletide, "Milli takımlarında görev alacak oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.