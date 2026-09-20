Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un dün evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği derbide teknik direktör Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart sonrası Bein Sports muhabirine yaptığı açıklamaların maç esnasında canlı yayında yayıncı kuruluş tarafından aktarılmasına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sert tepkiler gelmişti.

Gelen tepkiler üzerine Bein Sports'un Amedspor-Beşiktaş maçı öncesi yayınında moderatör Güntekin Onay ve yorumcu Uğur Meleke konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'MUHABİR ARKADAŞIMIZ KENDİ YORUMUNU KATMIYOR, OKAN BURUK'A DESTEK OLMUYOR'

Güntekin Onay şu sözlerle yaşananları özetledi:

"Okan Buruk kırmızı kart gördükten sonra tünele doğru yöneldi. Nezih'le tünelde bir konuşma geçti aralarında. Nezih bir muhabir olarak ne olduğunu sormuş, o da anlatmış. Maç oynanırken 87. dakikada haber kanalımızdan bağlantı yapıyoruz. Muhabirimiz de olanları anlatıyor. Okan Buruk ile aralarındaki diyaloğu aktararak bilgilendirme yapıyor.

Burada muhabir arkadaşımız Okan Buruk'un kendisine aktardıklarını canlı yayında paylaşıyor. Kendi yorumunu katıyor mu, bence katmıyor. Okan Buruk'a destek oluyor mu, bence hayır. Ortalık karışmış. Kulüpler açıklama yapmış. Bein Sports'un evrenselliğini burada tartışmaya gerek yok."

'TARAFTARLARINIZI KONSOLİDE ETMEK İÇİN AÇIKLAMALAR YAPIYORSUNUZ'

Uğur Meleke ise kulüplerin uluslararası standart kaygısıyla çelişkili bir tepki verdiğini savunarak şöyle konuştu:

"Yayıncılığın global standartları var ve kulüpler bu konuda bize sürekli hatırlatma yapıyorlar sağolsunlar. Bizler de eleştirilerden besleniyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Muhabirin maçın içerisinden bilgi aktarması bu standartlara uygun. Thomas Reis de muhabirimize bir şey söylese onu aktarırdık. Bugün de Italiano bir şey derse aktaracağız. Doğru yapılmış bir haberciliğin eleştirilmesi talep ettikleri uluslararası standartlar için bir çelişki."

Ayrıca VAR görüntülerinin yayıncı kuruluş tarafından seçilmediğini hatırlatan Meleke, "VAR görüntülerine Bein Sports'un dahli yok. Hangi görüntünün verilip verilmeyeceğini Bein Sports belirlemiyor. Bununla ilgili bir sorununuz varsa TFF'ye gidin. VAR operatörünü şikayet edin. Biz görüntüleri ham haliyle aktarıyoruz.

Kendi genç taraftarlarınızı konsolide etmek için açıklamalar yapıyorsunuz. Bu açıklamaları daha yüksek daha kaliteli yayıncılığa nasıl ulaşılır onun için yapın. Provoke edici açıklamalar yapmayın lütfen." ifadelerini kullandı.