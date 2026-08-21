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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra meydanda toplanan kalabalığa seslendi. Partisinin kurulmasının ardından Karadeniz’deki ilk ziyaretini gerçekleştiren Özgür Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle;

-YENİ Parti'yi kimse ayrıştıramaz. Atatürk'ün emanetini kendi emaneti kabul eden partinin adı YENİ Parti'dir.

"YENİ PARTİ YARININ İKTİDAN PARTİSİDİR"

-YENİ Parti muhalefet etmek için kurulmadı. YENİ Parti muhalefet partisi değildir. YENİ Parti iktidar olmak için kuruldu. Yarının iktidar partisidir.

-Fındıkçının ürünleri toplamaya mecali kalmadı. Fındıkçının ürünlerine verilen taban fiyatın altında fiyat verenin cezalandırılacağı bir düzen kuracağız. AK Parti'nin kara düzeni bitecek, YENİ Parti'nin temiz düzeni gelecek.

"KAYIKÇI KAVGASININ BU MEMLEKETE BİR FAYDASI YOKTUR"

-Erdoğan, Netenyahu ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine yer kazanmaya çalışıyor. İç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon dimdik ayaktayız. Kayıkçı kavgasının bu memlekete bir faydası yoktur. Bizden Netenyahucu çıkmaz.

-Netenyahu, Erdoğan'a saldırıyor diye bundan medet umacak kimse YENİ Parti'de yoktur. Bunu herkes böyle bilsin.

"EMEKLİ MAAŞI 1,5 ASGARİ ÜCRET OLACAK"

-Açlık sınırı 37 bin lira. 5 tane emekli bir araya gelse yoksulluk sınırının üzerine çıkamıyor. Emekli açlık sınırının yarına denk gelen bir maaşla sefalete terk ediliyor.

-YENİ Parti iktidarında emekli maaşı 1,5 asgari ücret olacak söz veriyoruz.

-YENİ Parti Ekrem İmamoğlu'nun partisidir. Sizin hemşehriniz benim kardeşim. Hem memleketini hem 81 vilayeti canından çok seven Ekrem Başkanı sımsıcak bir mesajla sizleri selamladı. Buradan Ekrem Başkana selam olsun.

"ŞİMDİLİK BAŞKA TARAFTA DURAN BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BERABER UMUT BİZDEDİR"

-Mansur Başkanın da selamını getirdik. Bugün partimizde olan, ya da şimdilik başka tarafta duran bütün belediye başkanlarıyla beraber umut bizdedir. Bu iktidarın yerine yenisinin gelmesi için sorumluluksa sorumluluk bizdedir. Kimse şüpheye düşmesin.

-Dün Mansur Başkanla görüştük. Gönlü bizimledir. Bizimle aynı kutlu yoldadır. Yanı başımızdadır.