Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme

Ortaklıktan çekilen Nishat Group ve patronu Mansha ise ülkenin en büyük ekonomik güçlerinden birini temsil ediyor. 1951 yılında kurulan ve günümüzde 50 bine yakın istihdam sağlayan grup, çimento, havacılık, tekstil, tarım ve otomotiv gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.