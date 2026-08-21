Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme

Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme

Türkiye'nin süt ve süt ürünleri devi Sütaş ile "Pakistan'ın Koç'u" olarak bilinen Nishat Group arasında 2019 yılında kurulan stratejik ortaklıkta yol ayrımına gelindi. Pakistanlı grup, değişen piyasa koşullarını gerekçe göstererek şirketteki tüm hisselerini Türk ortağı Sütaş'a devretti.

Hava Demir Hava Demir
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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 1

İki köklü holding arasındaki işbirliğinin temelleri, Nishat Group'un sahibi Mian Mohammad Mansha ile dönemin TÜSİAD Başkanı ve Sütaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’ın uzun yıllara dayanan dostluğuna dayanıyordu.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 2

Nishat Sütas Dairy Limited adıyla kurulan şirkette Sütaş yüzde 50.9, Pakistanlı grup ise yüzde 49.1 oranında paya sahipti.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre ancak Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan resmi bir açıklama ile 7 yıllık bu ortaklığın resmen kapandığı duyuruldu.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 4

Yapılan borsa açıklamasında, süt ürünleri sektörünü etkileyen mevcut piyasa ve düzenleyici koşullar ile bunun sonucunda ortaya çıkan mali baskıların dikkate alındığı vurgulandı.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 5

Bu değerlendirmeler ışığında, yatırımdan çıkmanın şirket ve hissedarlar için en uygun karar olduğuna kanaat getirilerek hisselerin Sütaş’a devredildiği belirtildi.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 6

Bu devir işlemiyle birlikte Sütaş, Pakistan pazarında MilkFields, T-Yari ve Cremza gibi önemli markaları bünyesinde barındıran şirketin tek sahibi konumuna geldi.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 7

Ortaklıktan çekilen Nishat Group ve patronu Mansha ise ülkenin en büyük ekonomik güçlerinden birini temsil ediyor. 1951 yılında kurulan ve günümüzde 50 bine yakın istihdam sağlayan grup, çimento, havacılık, tekstil, tarım ve otomotiv gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 8

Otomotiv sektöründe Hyundai ile de ortaklığı bulunan dev holding, aynı zamanda ülkenin en büyük 4 bankasından biri olan MCB Bank'ı bünyesinde barındırıyor.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 9

Grubun patronu Mian Mohammad Mansha, 6 milyar dolarlık servetiyle sadece Pakistan'ın en zengin iş insanı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Forbes'un küresel zenginler listesine giren ilk Pakistanlı unvanını taşıyor. Ülkesinin vergi rekortmeni olan Mansha, uluslararası yatırımlarıyla da adından söz ettiren bir isim.

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Pakistan’ın Koç’u Türk süt deviyle yolları ayırdı: 6 milyarlık çekilme - Resim: 10

Milyarder iş insanı, 2010 yılında Londra'da "İngiliz aristokrasisinin centilmenlik odası" olarak bilinen 1892 yapımı St. James’s Hotel’i 60 milyon sterline satın alarak küresel çapta büyük yankı uyandırmıştı.

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