Kadrosunu Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov hamleleriyle güçlendiren Galatasaray'da yönetim; forvet, kanat ve stoper bölgeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine dair kritik gelişmeleri duyurdu.Haber Merkezi
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair flaş bir açıklama yaptı.
Abdullah Kavukcu, transferini tamamlamayı hedefledikleri mevkileri tek tek sıraladı.
STOPER, KANAT VE FORVET HAMLELERİ BİR HAFTA İÇİNDE BİTİYOR
Mevcut kadro kalitesini artırmak adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Kavukcu; defansın göbeği, kanat hattı ve hücum hattı için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Sarı-kırmızılı idareci, söz konusu üç mevkiye yapılacak takviyelerin önümüzdeki bir hafta içerisinde resmiyete kavuşacağını müjdeledi.
Galatasaray taraftarının transfer sabırsızlığına rağmen yönetimden gelen açıklamada transfer edilmesi beklenen isimlere dair bir açıklama yapılmadı.