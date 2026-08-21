Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi

Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine dair kritik gelişmeleri duyurdu.

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Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi - Resim: 1

Kadrosunu Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov hamleleriyle güçlendiren Galatasaray'da yönetim; forvet, kanat ve stoper bölgeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi - Resim: 2

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair flaş bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi - Resim: 3

Abdullah Kavukcu, transferini tamamlamayı hedefledikleri mevkileri tek tek sıraladı.

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Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi - Resim: 4

STOPER, KANAT VE FORVET HAMLELERİ BİR HAFTA İÇİNDE BİTİYOR

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Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi - Resim: 5

Mevcut kadro kalitesini artırmak adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Kavukcu; defansın göbeği, kanat hattı ve hücum hattı için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi - Resim: 6

Sarı-kırmızılı idareci, söz konusu üç mevkiye yapılacak takviyelerin önümüzdeki bir hafta içerisinde resmiyete kavuşacağını müjdeledi.

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Galatasaray'dan transfer açıklaması: 3 isim için tarih verildi - Resim: 7

Galatasaray taraftarının transfer sabırsızlığına rağmen yönetimden gelen açıklamada transfer edilmesi beklenen isimlere dair bir açıklama yapılmadı.

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