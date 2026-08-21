Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026)

Son olarak 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 8 lira 89 kuruşluk artıştan sonra bu zam da pompaya yansırsa, motorinin litresindeki toplam fiyat artışı sekiz gün gibi kısa bir sürede 11 lira 79 kuruşa ulaşmış olacak. Sürekli artan akaryakıt maliyetleri; lojistik, ulaşım ve taşımacılık sektörleri başta olmak üzere genel enflasyon üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.