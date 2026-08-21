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Anasayfa Gündem Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026)

Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026)

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, motorin kullanıcılarını üzecek yeni bir gelişme meydana geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 22 Ağustos Cumartesi günü gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 2 lira 90 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026) - Resim: 1

Son olarak 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 8 lira 89 kuruşluk artıştan sonra bu zam da pompaya yansırsa, motorinin litresindeki toplam fiyat artışı sekiz gün gibi kısa bir sürede 11 lira 79 kuruşa ulaşmış olacak. Sürekli artan akaryakıt maliyetleri; lojistik, ulaşım ve taşımacılık sektörleri başta olmak üzere genel enflasyon üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026) - Resim: 2

EŞEL MOBİL SIFIR ÖTV UYGULADI, BASKI DEVAM EDİYOR

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaları iç pazara en az seviyede yansıtmak amacıyla devreye alınan eşel mobil sistemi kapsamında, ağustos ayı boyunca motorindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlanmıştı. Alınan vergi önlemine rağmen, küresel motorin fiyatlarındaki tırmanış ve rafineri marjlarındaki rekor artışlar, pompa fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının önüne geçilmesini zorlaştırıyor.

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026) - Resim: 3

ZAM SONRASI ŞEHİR ŞEHİR BEKLENEN AKARYAKIT FİYATLARI

2,90 TL’lik zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde büyükşehirlerdeki tahmini pompa fiyatları şu şekilde şekillenecek:

İstanbul: Avrupa Yakası’nda motorin 82,63 TL, Anadolu Yakası’nda 82,48 TL. (Benzin fiyatları sırasıyla 71,46 TL ve 71,31 TL seviyelerinde sabit kalıyor.)

Ankara: Motorinin litresi 83,73 TL’ye yükselecek. (Benzin litresi: 72,43 TL)

İzmir: Motorin litresinin 84,02 TL olması bekleniyor. (Benzin litresi: 72,73 TL)

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026) - Resim: 4

"MAZOT-BRENT MARJI 5 KATINA ÇIKTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir süreçten geçildiğine vurgu yaptı. Ham petrol fiyatları savaş dönemi zirvelerine kıyasla gerilemiş olsa da taşımacılık aksamaları ve rafineri kesintilerinin arz darlığı yarattığını ifade eden Şimşek, şunları söyledi,

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026) - Resim: 5

"Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerilemeyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor.

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Akaryakıt fiyatlarına dev zam (22 Ağustos 2026) - Resim: 6

Mazot-Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor. Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz."

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