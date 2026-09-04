Karaçayır Tesisleri’nde Teknik Direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda futbolcular, çalışmaya dinamik ısınmayla başladı. Isınmanın ardından pas organizasyonlarına geçildi.

Boluspor deplasman mesaisini tamamladı - Resim : 1

Antrenmanın son bölümünde ise Bandırmaspor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Teknik ekibin belirlediği oyun planı doğrultusunda gerçekleştirilen taktik organizasyonların tamamlanmasıyla çalışma sona erdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 365. perdeFenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 365. perdeSpor

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında yarın saat 16.00’da Bandırmaspor’un konuğu olacak.