Karaçayır Tesisleri’nde Teknik Direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda futbolcular, çalışmaya dinamik ısınmayla başladı. Isınmanın ardından pas organizasyonlarına geçildi.
Antrenmanın son bölümünde ise Bandırmaspor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Teknik ekibin belirlediği oyun planı doğrultusunda gerçekleştirilen taktik organizasyonların tamamlanmasıyla çalışma sona erdi.
Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında yarın saat 16.00’da Bandırmaspor’un konuğu olacak.