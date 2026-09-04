Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın

EKRAN SÜRESİNİ AZALTIN

Telefon ve tablet kullanımını bir anda yasaklamak yerine aşamalı olarak sınırlandırın. Özellikle yatmadan önce ekran kullanımından kaçının.

HİJYEN KURALLARINI HATIRLATIN

El yıkama, öksürürken ağzı kapatma ve kişisel eşyaları paylaşmama alışkanlıkları okul enfeksiyonlarına karşı önem taşıyor.