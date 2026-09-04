Okulların açılış dönemi yaklaşırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Hekim İlaç Kurucusu Dr. Murat Doğan, ebeveynlerin çocukların okula uyum sürecinde dikkat etmesi gereken kritik noktalara değindi.
Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın
Okulların açılmasına sayılı günler kala Uzm. Dr. Murat Doğan, ailelere uyarılarda bulundu. Tatilde değişen uyku, beslenme ve ekran alışkanlıklarının bir gecede değiştirilemeyeceğini vurgulayan Doğan, ilk zil çalmadan önce dikkat edilmesi gereken 7 altın kuralı açıkladı.Hava Demir
Tatil boyunca esneyen uyku, beslenme ve ekran kullanım alışkanlıklarının okulların açıldığı gün pat diye değiştirilemeyeceğini vurgulayan Dr. Doğan, sürecin aşamalı yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Uzm. Dr. Murat Doğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Çocuğun okula hazırlığı; uyku, beslenme, fiziksel sağlık ve duygusal uyumuyla birlikte ele alınmalı. Şikayetler sık tekrarlıyor, şiddetleniyor veya başka belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka hekime başvurulmalı."
Çocukların fiziksel ve ruhsal olarak yeni döneme hazır girmesi için ailelerin atması gereken adımları sıralayan Dr. Doğan, ebeveynlere yön gösteren 7 ana maddeyi paylaştı:
UYKUYU SON GECEYE BURAKMAYIN
Yatma ve kalkma saatlerini okul açılmadan birkaç gün önce kademeli olarak erkene çekin.
KAHVALTI DÜZENİNİ YENİDEN KURUN
Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda açlık, yorgunluk ve derse odaklanma güçlüğü görülebilir.
EKRAN SÜRESİNİ AZALTIN
Telefon ve tablet kullanımını bir anda yasaklamak yerine aşamalı olarak sınırlandırın. Özellikle yatmadan önce ekran kullanımından kaçının.
HİJYEN KURALLARINI HATIRLATIN
El yıkama, öksürürken ağzı kapatma ve kişisel eşyaları paylaşmama alışkanlıkları okul enfeksiyonlarına karşı önem taşıyor.
GÖRME VE İŞİTME BECERİLERİNİ İZLEYİN
Ekrana fazla yaklaşma, gözleri kısma, baş ağrısı veya söylenenleri sık sık tekrar ettirme gibi belirtileri önemseyin.
ÇANTAYI HAFİFLETİN
Çantanın iki omuza birden takılmasına ve yalnızca gerekli malzemelerin taşınmasına dikkat edin.
OKUL KAYGISINI KÜÇÜMSEMEYİN
İlk günlerde görülen karın ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık bazen kaygıdan kaynaklanabilir. Çocuğunuzu yargılamadan dinleyin.