Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın

Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın

Okulların açılmasına sayılı günler kala Uzm. Dr. Murat Doğan, ailelere uyarılarda bulundu. Tatilde değişen uyku, beslenme ve ekran alışkanlıklarının bir gecede değiştirilemeyeceğini vurgulayan Doğan, ilk zil çalmadan önce dikkat edilmesi gereken 7 altın kuralı açıkladı.

Hava Demir Hava Demir
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Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın - Resim: 1

Okulların açılış dönemi yaklaşırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Hekim İlaç Kurucusu Dr. Murat Doğan, ebeveynlerin çocukların okula uyum sürecinde dikkat etmesi gereken kritik noktalara değindi.

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Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın - Resim: 2

Tatil boyunca esneyen uyku, beslenme ve ekran kullanım alışkanlıklarının okulların açıldığı gün pat diye değiştirilemeyeceğini vurgulayan Dr. Doğan, sürecin aşamalı yürütülmesi gerektiğini belirtti.

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Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın - Resim: 3

Uzm. Dr. Murat Doğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Çocuğun okula hazırlığı; uyku, beslenme, fiziksel sağlık ve duygusal uyumuyla birlikte ele alınmalı. Şikayetler sık tekrarlıyor, şiddetleniyor veya başka belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka hekime başvurulmalı."

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Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın - Resim: 4

Çocukların fiziksel ve ruhsal olarak yeni döneme hazır girmesi için ailelerin atması gereken adımları sıralayan Dr. Doğan, ebeveynlere yön gösteren 7 ana maddeyi paylaştı:

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Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın - Resim: 5

UYKUYU SON GECEYE BURAKMAYIN

Yatma ve kalkma saatlerini okul açılmadan birkaç gün önce kademeli olarak erkene çekin.

KAHVALTI DÜZENİNİ YENİDEN KURUN

Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda açlık, yorgunluk ve derse odaklanma güçlüğü görülebilir.

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Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın - Resim: 6

EKRAN SÜRESİNİ AZALTIN

Telefon ve tablet kullanımını bir anda yasaklamak yerine aşamalı olarak sınırlandırın. Özellikle yatmadan önce ekran kullanımından kaçının.

HİJYEN KURALLARINI HATIRLATIN

El yıkama, öksürürken ağzı kapatma ve kişisel eşyaları paylaşmama alışkanlıkları okul enfeksiyonlarına karşı önem taşıyor.

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Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın - Resim: 7

GÖRME VE İŞİTME BECERİLERİNİ İZLEYİN

Ekrana fazla yaklaşma, gözleri kısma, baş ağrısı veya söylenenleri sık sık tekrar ettirme gibi belirtileri önemseyin.

ÇANTAYI HAFİFLETİN

Çantanın iki omuza birden takılmasına ve yalnızca gerekli malzemelerin taşınmasına dikkat edin.

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Uzman isimden okul öncesi uyarısı: Sakın son geceye bırakmayın - Resim: 8

OKUL KAYGISINI KÜÇÜMSEMEYİN

İlk günlerde görülen karın ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık bazen kaygıdan kaynaklanabilir. Çocuğunuzu yargılamadan dinleyin.

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