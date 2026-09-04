Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik soruşturma kapsamında 36 şirketin belediyeyle olan tüm ihale ve iş ilişkilerine ait belgeleri resmi olarak talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale kazanan 36 şirket hakkında evrak talep etti. YENİÇAĞ'ın elde ettiği bilgiye göre bu evrakın içinde hem Melih Gökçek dönemine hem de Mansur Yavaş dönemine ilişkin ihaleler yer aldı.

YENİÇAĞ'ın edindiği bilgiye göre bazı ihale bilgileri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmiştir. Bunlar arasında Melih Gökçek döneminden kalan dosyalar da bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, istenilen bilgi ve belgeleri savcılığa iletti.

36 ŞİRKETİN BELEDİYEYE İLİŞKİLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, 36 farklı şirketin ABB ve belediyeye bağlı iştiraklerle gerçekleştirdiği iş ve ihale süreçleri oldu. Bu kapsamda şirketlerin belediyeyle gerçekleştirdiği işlere, ihalelere ve söz konusu süreçlere ilişkin dokümanların soruşturma dosyasına kazandırılmasının istendiği belirtildi.

Talep edilen belgelerin, şirketlerin belediye ve iştirakleriyle olan iş ilişkilerinin kapsamının ortaya çıkarılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

İHALE SÜREÇLERİ MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın talep ettiği belgeler arasında, şirketlerin ABB ve bağlı iştiraklerle gerçekleştirdiği iş ve ihale ilişkilerine ait dokümanların bulunduğu öğrenildi. Soruşturmanın hangi kapsamda ilerleyeceği ve inceleme sonucunda herhangi bir yeni işlem yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

YENİ GELİŞMELERİN HABERCİSİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında talep edilen belgelerin incelenmesinin ardından dosyada yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Öte yandan, belge talep edilmesi tek başına şirketler veya kişiler hakkında bir suç isnadının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler, sürecin bundan sonraki aşamasını belirleyecek.