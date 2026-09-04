56 yaşında maaş bağlanıyor: SGK’dan önce emekli olabilirsiniz

Dikkat çeken bir diğer noktası ise mevcut emeklilere sunulan imkanlar oldu. İkinci emeklilik fırsatı sadece aktif çalışanlar için geçerli değil. Halihazırda SGK'dan emekli olmuş vatandaşlar da BES'e katılarak kendilerine ek bir gelir yaratabiliyor.