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Kaynak: AA

İki ezeli rakibin Chobani Stadı'nda karşılaşacağı mücadele öncesinde, Türk futbolunun köklü rekabetinde geride kalan 364 müsabaka bulunuyor.

İlk kez 28 Kasım 1924 tarihinde karşılaşan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle noktalanan rekabette 100 yılı aşkın süre geride kaldı. Sarı-lacivertli ekip, galibiyet ve gol istatistiklerinde rakibinin önünde yer alıyor.

İki takımın bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe 137 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 130 galibiyet elde etti. Tarafların 97 mücadelesi ise eşitlikle tamamlandı.

Ezeli rekabette Fenerbahçe rakip fileleri 504 defa havalandırırken, Beşiktaş'ın gol sayısı 463 olarak kayıtlara geçti.

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 141. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 140 müsabakada sarı-lacivertliler 51, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 162 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 64 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 24, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 45 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 maç da berabere bitti. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 64 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş'a karşı biri hükmen olmak üzere 4 kez 3-0 kazanmayı başardı.