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Kaynak: İHA

Geçtiğimiz yıl Tokat’ta 100 TL’den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL’ye kadar sert düşüş yaşadı.

Tokat’ta kuşburnunda yaşanan bolluk, satış fiyatlarını da etkiledi. Geçen yıl kilogramı 100 TL’den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL’ye kadar geriledi.

Fiyatlardaki gerileme, özellikle kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini de yükseltti. Kuşburnunun bol çıkması üreticileri sevindirirken, vatandaşlar da geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı geldi.