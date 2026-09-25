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Kaynak: AA

Peksimet Mahallesi'ndeki İslamhaneleri mevkisinde bulunan makilik ve ziraat alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki alanlara yayıldı.

Yangının fark edilerek ihbar edilmesinin ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 17 arazöz, 6 su tankeri ve 1 dozerin yanı sıra 90 personel katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çok sayıda itfaiye ekibi de çalışmalara destek verdi.

Ekipler ile gönüllülerin gece boyunca sürdürdüğü müdahale sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından yapılan ilk tespitlerde yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.